OM vraagt vrijspraak bij herziening Rosmalense flatmoord

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor het gerechtshof in Arnhem vrijspraak gevraagd in de zaak rond de zogeheten Rosmalense flatmoord. Volgens het OM is het bewijs tegen verdachte Rob B. (64) niet geleverd. Nieuw, uitvoerig onderzoek heeft het bewijs op basis waarvan B. jaren geleden werd veroordeeld, ondergraven. Het Arnhemse hof herziet de zaak in opdracht van de Hoge Raad.

Slachtoffer in de zaak is de 37-jarige Regie van den Hoogen, de partner van B. Hij vond de vrouw op de ochtend 10 april 2000 met doorgesneden keel in het halletje van hun gezamenlijke flatwoning in de Rosmalense wijk Hintham. B. sloeg alarm en werd dezelfde dag als verdachte aangehouden. De man heeft altijd ontkend dat hij Van den Hoogen iets heeft aangedaan; volgens hem heeft de vrouw zichzelf van het leven beroofd. De rechtbank en later - in hoger beroep - het gerechtshof in Den Bosch achtten niettemin doodslag bewezen en legden B. tbs met dwangverpleging op. De tbs-maatregel is in 2017 beëindigd.

De veroordeling van B. leunde vooral op bevindingen van deskundigen, die concludeerden dat het slachtoffer zichzelf niet gedood kan hebben maar dat iemand anders dat moet hebben gedaan. Zowel B. als zijn partner kampten destijds met psychiatrische problemen. Of het slachtoffer zichzelf van het leven heeft beroofd laat het OM in het midden, omdat dit scenario niet bewezen hoeft te worden. Het kan ook heel goed zo zijn dat de vrouw iets uit haar hals wilde wegsnijden, al dan niet onder invloed van waandenkbeelden.