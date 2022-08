Duitse export naar landen buiten EU daalt in juli

De Duitse export naar landen buiten de Europese Unie is in juli met 7,6 procent gedaald. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis. Het is de eerste afname van de uitvoer buiten de EU na drie opeenvolgende maanden van stijgingen. De daling wijst op een zwak begin van de tweede jaarhelft voor de grootste economie van Europa en de belangrijke handelspartner van Nederland.

Buiten de EU bleven de Verenigde Staten in juli de belangrijkste handelspartner voor Duitse exporteurs. De export van Duitse goederen naar de Amerikaanse markt steeg vorige maand met bijna 15 procent. De export naar Rusland kelderde in juli met 56 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dat komt door de westerse sancties tegen Moskou vanwege de Russische invasie van Oekraïne.

De Duitse uitvoer naar China steeg in juli met 6,1 procent. De Duitse economie werd in de eerste helft van 2022 al afhankelijker van China, ondanks de politieke druk op de Duitse overheid om juist minder afhankelijk te worden van dat land.

Recessie op de loer

Het Duitse ministerie van Financiën waarschuwde afgelopen vrijdag al voor sombere economische vooruitzichten. De grootste Europese economie stagneerde in het tweede kwartaal en door de stijgende energieprijzen en de verstoringen in de bevoorradingsketen ligt een recessie op de loer.

Ook stegen de Duitse producentenprijzen, die een indicator zijn voor de toekomstige inflatie, in juli in het snelste tempo ooit. Dat is vooral het gevolg van de hoge energieprijzen die fabrikanten aan hun afnemers doorberekenen. De Duitse economie zit daarmee in een wurggreep van stijgende kosten en afzwakkende groei.