Euro weer kort evenveel waard als dollar

De euro stond maandag opnieuw kortstondig gelijk aan de Amerikaanse dollar. De euro is al enige tijd aan het zakken ten opzichte van de Amerikaanse munt en even voor 10.00 uur waren de munten precies evenveel waard. De recente waardestijging van de dollar hangt samen met de angst voor een recessie in Europa. Ook de hogere rentestand in de Verenigde Staten helpt de dollar vooruit ten opzichte van de euro.