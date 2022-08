Gasprijs schiet weer omhoog door geplande sluiting Nord Stream

De Europese gasprijs is maandag aan het begin van de handel weer flink gestegen. Aanleiding was de melding van Gazprom vrijdag dat de Nord Stream-gaspijplijn eind deze maand drie dagen dicht gaat voor onderhoud. Gas werd meer dan een tiende duurder.

Dat bericht kwam toen na het slot van de handel. Bij de opening van de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs schoot de prijs maandag in de eerste minuten tot ruim 13 procent omhoog om daarna weer iets omlaag te gaan. Een megawattuur gas kost nu 270 euro en dat is zo’n twaalf keer zoveel als normaal in deze tijd van het jaar.

Handelaren zijn bang dat Rusland de nieuwe sluiting van Nord Stream aangrijpt om de gastoevoer naar Duitsland nog verder af te knijpen. De afgelopen maanden verlaagde Gazprom de gasstroom door de belangrijke leiding onder de Oostzee al tot een vijfde van de maximale capaciteit.

De Duitse economieminister Robert Habeck waarschuwde ook al dat Duitsland rekening moet houden met nog minder gas uit Rusland. Volgens hem kan zijn land de winter goed doorkomen zonder drastische maatregelen te nemen, maar dan moet wel gas bespaard worden om daarop voorbereid te zijn. Ook kijkt Duitsland of enkele kerncentrales alsnog langer open kunnen blijven dan oorspronkelijk gepland.