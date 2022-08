Verkeersveiligheidscampagne weer van start na zomervakantie

Veilig Verkeer Nederland (VVN) start maandag weer met de jaarlijkse verkeersveiligheidscampagne naar aanleiding van het einde van de zomervakantie. Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) zal op een basisschool in Rotterdam het startschot geven. Met de campagne hoopt VVN de ongevalspiek onder fietsende scholieren die er traditiegetrouw is na de zomervakantie terug te dringen.

Overal in het land hangen de komende tijd spandoeken en posters op straat met daarop de slogan ‘Onze scholen zijn weer begonnen’. Daarmee worden deelnemers in het verkeer eraan herinnerd dat scholieren weer op de weg zijn. Automobilisten worden opgeroepen op hun snelheid te letten bij scholen. Nieuw dit jaar is de zogenoemde Schoolplein-Challenge van VVN, waarmee alle groepen op basisscholen worden gevraagd om op een zo origineel mogelijke manier de slogan op hun schoolplein aan te brengen of te uiten.

VVN roept ouders op om de fietsroute naar school vaak te oefenen met hun kinderen, zodat ze meer verkeerservaring opdoen. Hierbij verwijst VVN naar cijfers van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), waaruit blijkt dat er vorig jaar 6.700 kinderen van acht tot veertien jaar oud op de spoedeisende hulp belandden na een fietsongeval. Van die fietsongevallen vond 23 procent plaats in de maanden augustus en september.

Fietsen controleren

Naast dat ouders de route met hun kind moeten oefenen, zouden ze ook de fiets moeten controleren op gebreken. Aan automobilisten wordt door VVN gevraagd om zo mogelijk schoolzones te mijden en anders, ‘als dat echt niet kan’, met gepaste snelheid te rijden.

De basisscholen en middelbare scholen in het midden van het land gaan maandag weer van start, na zes weken vrij. Onder de regio midden vallen heel Zuid-Holland, grote delen van Gelderland en Utrecht en delen van Flevoland en Noord-Brabant. Over een week begint het nieuwe schooljaar in het noorden. De kinderen in het zuiden starten als laatste, begin september.