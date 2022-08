VVN: programma- en seriemakers moeten bewust met gordels omgaan

Veilig Verkeer Nederland (VVN) roept makers van Nederlandse televisieprogramma’s en series op bewuster om te gaan met het hanteren van verkeersroutines in en rond auto’s. VVN-woordvoerder Rob Stomphorst bevestigde dat naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf. De organisatie ziet dat in een aantal populaire programma’s die deze zomer op tv zijn, autogordels verkeerd worden gebruikt.

‘In populaire programma’s als B&B Vol Liefde en Kopen zonder kijken dragen kandidaten die gefilmd worden tijdens een autorit hun gordel niet op de juiste manier’, aldus Stomphorst. ‘Hun gordel zit onder hun oksel. Dat is niet de juiste manier.’ Volgens RTL zou dit gebeuren omdat anders de zendertjes die deelnemers gebruiken niet goed zouden werken. ‘Dat is natuurlijk onzin, ik kan talloze andere programma’s opnoemen waar het niet op deze manier gebeurt’, aldus Stomphorst.

Ook de manier waarom smartphones worden gebruikt in sommige programma’s is VVN een doorn in het oog. ‘In bijvoorbeeld Ontvoerd rijden mensen met een smartphone aan hun oor geplakt’, stelt Stomphorst. ‘Dat is verboden.’ VVN wil dat programma- en seriemakers zich bewuster zijn van hun voorbeeldfunctie. ‘Uit alle onderzoeken blijkt dat goed voorbeeld goed doet volgen. Je moet mensen, zeker in goedbekeken programma’s, duidelijk maken hoe ze zich achter het stuur en op de weg horen te gedragen.’