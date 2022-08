VS en Zuid-Korea starten grootste militaire oefeningen in jaren

De VS zijn de belangrijkste militaire bondgenoot van het democratische Zuid-Korea en hebben ruim 28.000 militairen gelegerd in het Oost-Aziatische land. De oefeningen die maandag begonnen worden Ulchi Freedom Shield genoemd en duren tot 1 september. Zuid-Korea bevestigde dat de oefeningen zijn gestart, zonder in detail te treden over het aantal deelnemende militairen.

De Koreaanse en Amerikaanse strijdkrachten trainen regelmatig samen, al waren die oefeningen de afgelopen jaren kleinschaliger dan voorheen. Als reden daarvoor worden de coronapandemie genoemd en de pogingen om met Noord-Korea te onderhandelen. Dat land blijft echter voor internationale onrust zorgen door rakettesten uit te voeren.

Seoul

De nieuwe Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol kiest voor een hardere lijn dan zijn voorganger en laat weer grote oefeningen houden. Zuid-Koreaanse media berichten dat tijdens Ulchi Freedom Shield onder meer wordt geoefend op het verdedigen van hoofdstad Seoul en het omliggende gebied.

Analisten houden er rekening mee dat Noord-Korea de legeroefeningen aangrijpt als excuus om meer wapentesten uit te voeren. Het land heeft naast rakettesten ook kernproeven uitgevoerd. De vorige Amerikaanse president Donald Trump heeft geprobeerd het Noord-Koreaanse regime ervan te overtuigen het nucleaire programma op te geven, maar dat diplomatieke overleg leidde niet tot een doorbraak.