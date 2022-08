CBS: bedrijven minder happig op doen investeringen

Bedrijven in Nederland zijn minder happig om investeringen te doen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat maandelijks de omstandigheden peilt rondom investeringen, is het sentiment onder ondernemers in augustus minder geworden in vergelijking met juni. Dat komt vooral door de gestegen rente en het gedaalde consumentenvertrouwen. Ook de orderpositie van ondernemers in de industrie drukte op de investeringsdrift.