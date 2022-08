Zomervakantie voorbij, eerste kinderen gaan weer naar school

Voor honderdduizenden kinderen is de zomervakantie voorbij. De basisscholen en middelbare scholen in het midden van het land gaan maandag weer van start, na zes weken vrij. Onder de regio midden vallen heel Zuid-Holland, grote delen van Gelderland en Utrecht en delen van Flevoland en Noord-Brabant.

Het vorige schooljaar begon met allerlei coronamaatregelen. Zo moesten leerlingen en leraren 1,5 meter afstand van elkaar houden en was het verplicht om mondkapjes in gangen en kantines te dragen. Zulke regels gelden nu niet meer. Ook als er een nieuwe golf komt, wil de overheid de scholen zo veel mogelijk open houden.

Over een week begint het nieuwe schooljaar in het noorden. De kinderen in het zuiden starten als laatste, begin september. Volgend jaar heeft de regio midden weer als eerste zomervakantie, dan gevolgd door het zuiden en daarna het noorden.