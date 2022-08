Vliegtuig bij Eindhoven breekt opstijgen af na botsing met vogel

De ongeveer 180 inzittenden zijn uit het vliegtuig gehaald, dat stil kwam te staan tussen de startbaan en het platform. Het is nog onbekend of het incident gevolgen heeft voor de rest van de vluchten en of het vliegtuig van Wizz Air zondagavond nog zal vertrekken richting Boedapest.

Een woordvoerder van de brandweer meldde eerder al dat de situatie onder controle was. Er is geen sprake geweest van brand.