Klimaatactivisten slaan toe in Scrovegni-kapel in Padua

Klimaatactivisten van de Italiaanse beweging Ultima Generazione (Laatste Generatie) hebben zondag opnieuw toegeslagen om geweldloos hun ideeën onder de aandacht te brengen, ditmaal in de Cappella degli Scrovegni in Padua. De drie demonstranten drongen de kleine gotische kerk, beroemd om de muurschilderingen van Giotto, binnen en ketenden zich vast aan de balustrades die het publiek bij de kunstwerken vandaan moeten houden.

Een van de betogers las vervolgens een boodschap voor en sprak daarin zijn afschuw uit over de verspilling van water en energie. Niet veel later arriveerde de politie, die het drietal probeerde over te halen de actie te beëindigen. Toen de drie weigerden, werden hun kettingen met een betonschaar doorgeknipt. De daders, allen in de dertig, werden meegenomen naar het hoofdbureau van politie en zullen zich mogelijk voor de rechter moeten verantwoorden.

Leden van deze groepering baarden in juni opzien toen ze in het Uffizi, het befaamde museum in Florence, hun handpalmen vastlijmden aan de glasplaat die het schilderij Primavera van Botticelli beschermt. Ze hadden een spandoek bij zich met de naam van hun beweging en de tekst No Gas No Carbone (geen gas, geen kolen). Het eeuwenoude kunstwerk liep geen schade op. Vorige week werd op vergelijkbare wijze actie gevoerd voor een bekend beeldhouwwerk in het Vaticaans museum.