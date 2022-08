Hulporganisatie AzG redt ruim honderd migranten op zee

De hulporganisatie Artsen zonder Grenzen heeft op de Middellandse Zee meer dan honderd migranten in veiligheid gebracht. De groep was vijf dagen geleden ingescheept in Turkije, maar was op zee in problemen geraakt. De AzG-boot Geo Barents nam de mensen zondag aan boord en liet weten koers te zetten naar Italië in de verwachting de opgepikte personen daar aan land te kunnen zetten.

Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er dit jaar al ongeveer 50.000 migranten aangekomen in het land na een gevaarlijke en vaak problematische overtocht. Ze komen met name vanuit Noord-Afrika, in gammele vaartuigen. In dezelfde periode vorig jaar waren het er 35.000. Veel vluchtelingen reizen via Italië door naar andere bestemmingen in Europa.

In de Italiaanse verkiezingscampagne is migratie vooral voor de rechtse partijen een belangrijk thema. Volgens de opiniepeilingen gaan centrumrechts en de rechts-extremistische Fratelli d’Italia het bij de stembusgang op 25 september goed doen. Voor hulporganisaties als Artsen zonder Grenzen zou winst van rechts slecht nieuws zijn, omdat dan de kans groot is dat de grenzen dichtgaan en boten met migranten niet meer mogen aanmeren in Italiaanse havens.