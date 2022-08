Singapore haalt seks tussen mannen uit criminele sfeer

Lee voegde eraan toe dat de huwelijkswetgeving niet wordt aangepast. Trouwen blijft een zaak tussen man en vrouw. Wanneer het betreffende artikel over homoseksualiteit, een overblijfsel uit koloniale tijden, uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald, is nog niet bekend. Momenteel staat op overtreding een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar. In de praktijk zijn er al heel lang geen mannen meer veroordeeld, als de seks tenminste met wederzijdse instemming was.

Singapore, dat 5,5 miljoen inwoners heeft, is het laatste Aziatische land dat nu serieus werk maakt van beëindiging van de juridische discriminatie van lhbti’ers. In 2018 schrapte India het verbod op seks tussen mensen van hetzelfde geslacht. Thailand zette vrij recent een stap richting legalisatie.