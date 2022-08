Belegger gespitst op data die mogelijke recessie voorspellen

De aankomende beursweek zal de aandacht van beleggers in Europa vooral uitgaan naar macro-economische cijfers die mogelijk het begin van een recessie aankondigen, oftewel twee kwartalen van economische krimp op een rij. Zo volgen op dinsdag nieuwe cijfers over de bedrijvigheid in de particuliere sector in onder andere de eurozone. Waarschijnlijk zal hier voor de tweede maand op rij sprake zijn van een verslechtering. Daarmee wordt een recessie voor het negentien tellende landenblok steeds waarschijnlijker.

De situatie in de Europese economie is er in de zomermaanden niet beter op geworden. De dreigende energierantsoenen in combinatie met de recordinflatie en een strakker monetair beleid heeft de economie kwetsbaarder gemaakt. Duitsland, de grootste economie van Europa, heeft zich daarbij ontpopt tot de zwakke plek van de regio. De Duitse industrie heeft ernstig te lijden onder de stijgende energiekosten en het aanhoudende tekort aan voorraden. Daarbij laat de dienstensector van het land een veel minder sterke groei zien in vergelijking met bijvoorbeeld de landen rond de Middellandse Zee die profiteren van het aangetrokken toerisme.

Op donderdag volgt een update over de Duitse economische groei in het tweede kwartaal. In een eerdere raming werd een verwaarloosbare krimp gemeten. De vraag is of deze neerwaarts bijgesteld moet worden. Veel zal afhangen van de consumentenbestedingen. De komende week volgen ook cijfers over het ondernemersvertrouwen in Duitsland.

Bedrijvigheid

De gegevens over de bedrijvigheid in de dienstensector en industrie spelen ook een belangrijke rol in de discussie over de monetaire koers van de Europese Centrale Bank (ECB). In juli werd de rente met een half procentpunt verhoogd. De notulen van die vergadering worden donderdag gepubliceerd. Beleggers zullen speuren naar aanwijzingen over een volgende rentestap in september. De ECB heeft al aangegeven de rentes verder te willen ‘normaliseren’, maar heeft zich nog niet vastgepind op de omvang ervan.

Ongeveer de helft van de 25 beleidsmakers van de ECB zullen komende week aanwezig zijn bij het jaarlijkse symposium over het economische beleid van de Amerikaanse Federal Reserve in Jackson Hole. ECB-preses Christine Lagarde is daar overigens niet bij. In de VS zullen beleggers onder andere ook gespitst zijn op definitieve cijfers over de economische groei in het tweede kwartaal die komende week naar buiten komen.