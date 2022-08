Pizza Hut Japan komt met rijstbodem vanwege hoge tarweprijs

Pizza Hut Japan biedt vanaf komende week ook pizzabodems op basis van rijst aan. De nieuwe gerechten zijn mede ingegeven door de torenhoge graanprijzen. Vanaf 22 augustus staan op de menukaart van de keten een selectie minipizza’s met een rijstbasis met verschillende toppings zoals Ibérico pork of teriyaki chicken.

In eerste instantie zijn de rijstpizza’s voor een periode van zes weken te verkrijgen. Mogelijk dat de pizza’s langer op de menukaart zullen staan. Dit hangt ook af van de populariteit van de pizza’s.

Volgens de keten wordt altijd gekeken naar hoe de gerechten aantrekkelijk te maken zijn voor de Japanse consument. Rijst zou daarbij een ‘perfect fit’ zijn, aldus Pizza Hut. Daarbij geeft de keten toe dat de gestegen graanprijzen reden zijn om met alternatieven te komen.

Lokale producenten

De prijs van graan is sinds de Russische inval in Oekraïne de lucht in geschoten. Door de oorlog en de sancties tegen Rusland werd de graanexport van deze grote producenten geraakt. De hogere graanprijzen worden wereldwijd gevoeld. Verschillende bedrijven geven aan naar alternatieven te zoeken als basis voor brood, gebak, pasta en andere voedingsmiddelen.

De rijst die Pizza Hut in de pizza’s wil gebruiken zal van lokale producenten afkomstig zijn. Anders dan de graanprijs is de rijstprijs minder hard gestegen. Dit komt door een combinatie van een ruime productie en bestaande voorraden.