Superjacht gesanctioneerde Rus geveild om schuld af te lossen

Een luxejacht dat voorheen eigendom was van de gesanctioneerde Russische zakenman Dmitrij Pumpianski gaat dinsdag onder de hamer. Dat gebeurt nu de zakenman er niet in is geslaagd een lening terug te betalen aan de Amerikaanse bank JPMorgan Chase, aldus de website van een veilinghuis.

Het is voor het eerst dat een superjacht openbaar zal worden geveild sinds de Russische inval in Oekraïne. Sinds het begin van de oorlog dringen autoriteiten erop aan om de jachten van rijke Russen wereldwijd aan de ketting te leggen.

Het luxejacht Axioma werd in maart in Gibraltar in beslag genomen door de autoriteiten van de Britse exclave op het zuidelijkste puntje van Europa. Aan het schip hangt naar verluidt een prijskaartje van zo’n 63 miljoen pond, omgerekend ruim 74 miljoen euro. De verwachting is dat het jacht voor minder wordt verkocht, meldde de Britse omroep BBC, zonder aan te geven waar het de getaxeerde waarde vandaan heeft.

Overloopzwembad en 3D-bioscoop

JPMorgan voerde eerder met succes een juridische strijd over de verkoop van het in beslag genomen schip. Dit nadat Pumpianski had verzaakt een deel van een uitstaande lening van 20,5 miljoen euro voor het schip te voldoen.

Het vijfdeks jacht beschikt onder andere over een overloopzwembad en een 3D-bioscoop. Volgens veilinghuis Howe Robinson Partners heeft het schip een ‘duizelingwekkende hoeveelheid belangstellenden getrokken’. Zo zouden er ongeveer 115 verzoeken om informatie zijn binnengekomen. Ook zouden tientallen potentiële kopers het jacht al uitvoerig hebben geïnspecteerd.