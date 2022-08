Tekort aan stroom raakt bedrijvigheid Chinese regio Sichuan

De Chinese provincie Sichuan kampt met een tekort aan stroom waardoor fabrikanten in de regio hun fabrieken hebben moeten stilleggen. Door de extreem hoge temperaturen en een gebrek aan neerslag, in combinatie met een recordvraag naar elektriciteit, zijn er problemen in de energievoorziening ontstaan. De zuidwestelijke regio heeft daarom het noodplan in werking gesteld.