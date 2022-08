Polen beschuldigt Duitsland van nepnieuws rond vissterfte in Oder

‘Opgelet, er wordt meer nepnieuws verspreid in Duitsland’, schrijft de Poolse milieuminister Anna Moskwa. Duitsland meldde zaterdag dat er hoge concentraties pesticiden waren aangetroffen in de rivier de Oder, waar de laatste weken massaal vissen sterven zonder duidelijke oorzaak. Volgens Moskwa zijn de concentraties pesticiden veel lager en niet schadelijk.

In een laboratorium in de Duitse deelstaat Brandenburg hebben onderzoekers watermonsters bestudeerd en daarin vonden ze de onkruidverdelger 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur. Deskundigen zeiden daarbij al dat dit niet de enige oorzaak kon zijn van de massale vissterfte.

Volgens de Poolse minister zijn ook in Polen watermonsters getest. De hoeveelheid aangetroffen pesticiden was daarin dusdanig laag, dat het helemaal geen invloed zou hebben op vissen of andere dieren.

De rivier de Oder stroomt door Polen en vormt voor een groot deel de grens tussen Duitsland en het buurland. De afgelopen weken is al meer dan 190 ton dode vis uit het water gehaald.