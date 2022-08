Omroep MAX herhaalt interview na overlijden Bram Peper

In de uitzending vertelt de dan 74-jarige Peper onder meer over zijn tijd als burgemeester van Rotterdam. Ook komt zijn aftreden als minister van Binnenlandse Zaken na een beschuldiging van misbruik van gemeenschapsgeld aan bod. Hij vertelt onder meer over hoe hij, nadat hij daarvoor niet werd vervolgd en zelfs een schadevergoeding ontving, tot zijn spijt nooit meer een politieke of bestuurlijke functie kreeg.

De uitzending is zondagavond om 23.30 uur te zien op NPO 1. Daardoor schuift de herhaling van Matthijs Gaat Door en de rest van de nachtprogrammering op de zender een half uurtje op.