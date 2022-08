Circa tweeduizend havenmedewerkers Felixstowe leggen werk neer

Circa tweeduizend dokwerkers in de haven van Felixstowe, de grootste containerhaven van het Verenigd Koninkrijk, leggen vanaf zondag voor acht dagen het werk neer. De staking zal de goederenstroom van en naar het Verenigd Koninkrijk ernstig verstoren. De haven is goed voor een derde van het totale containervolume in het land.

Havenmedewerkers willen met de actie hun roep om betere arbeidsvoorwaarden kracht bij zetten. Havenuitbater Hutchison Port gaf eerder te kennen teleurgesteld te zijn dat het conflict niet aan de onderhandelingstafel wordt opgelost. Een aanbod om de lonen met 8 procent te verhogen werd eerder door vakbond Unite afgewezen. Ook een uitnodiging om verder te onderhandelen werd dus afgeslagen.

Verschillende rederijen gaven al te kennen Felixstowe in de periode te willen mijden. Zo zullen bepaalde schepen van A.P. Moller-Maersk, ‘s werelds op een na grootste containervervoerder, de gebruikelijke tussenstop in de Britse haven overslaan. De goederen die bestemd zijn voor Felixstowe zullen daarbij op het Europese vasteland of bij andere Britse havens worden gelost en waar mogelijk later alsnog worden verscheept naar de uiteindelijke bestemming.

Volgens data-analysebedrijf Russell Group heeft de staking mogelijk een impact op 800 miljoen dollar aan handel. Het is daarbij nog te vroeg om de bredere impact van de actie te berekenen. Dan gaat het bijvoorbeeld om de schade als gevolg van langere levertijden en hogere kosten. Volgens digitaal vrachtplatform Flexport kan het wel zo’n 24 dagen duren voordat straks de achterstanden die zijn opgelopen door de staking ingelopen zijn. De effecten zouden tot ver buiten het Verenigd Koninkrijk merkbaar kunnen zijn.