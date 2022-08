Prinsengrachtconcert trekt 632.000 kijkers

De live-registratie van de veertigste editie van het Prinsengrachtconcert is zaterdagavond op NPO 2 gezien door ruim 600.000 mensen. Het klassieke openluchtconcert op de Prinsengracht in Amsterdam is daarmee goed voor een achtste plaats in de lijst met best bekeken programma’s van zaterdag, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO).