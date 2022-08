Somalische troepen beëindigen gijzeling in hotel Mogadishu

Somalische troepen hebben na ongeveer 30 uur een einde gemaakt aan een gijzeling door terroristen van de beweging al-Shabaab in een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu. Er zijn vermoedelijk zeker vijftien doden gevallen.

‘De veiligheidstroepen hebben het beleg nu beëindigd en de schutters zijn dood, we hebben het afgelopen uur geen geweerschoten gehad vanuit het gebouw’, laat een veiligheidscommandant weten. Hoeveel slachtoffers er zijn gevallen, wilde hij niet zeggen. De regering houdt volgens hem zondagmorgen een persconferentie over de bloedige aanval.

Eerder zaterdagavond bevestigde een functionaris van de veiligheidsdienst de dood van twaalf slachtoffers, vooral burgers. De jihadisten claimden via Twitter ten minste veertig militairen te hebben omgebracht en zeventig verwond.

De terreurgroep liet vrijdagavond twee autobommen ontploffen bij het Hayat Hotel en drong daarna schietend het gebouw binnen. Gespecialiseerde eenheden zijn daarna ongeveer 30 uur bezig geweest om de aanvallers uit te schakelen. Op de tweede verdieping zaten lange tijd nog leden van al-Shabaab verschanst met een onbekend aantal gijzelaars. Dat maakte de inzet van zware wapens onmogelijk. Bovendien waren de trappenhuizen met explosieven onbruikbaar gemaakt.

Het hotel vlakbij de luchthaven is volgens ooggetuigen voor een deel verwoest. Het was een geliefde ontmoetingsplek van politici en overheidsfunctionarissen. Al-Shabaab (de jeugd) zaait al vijftien jaar dood en verderf in het land en zegt een streng islamitische staat na te streven.