Zelenski roept Oekraïners op tot saamhorigheid

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zijn landgenoten na bijna zes maanden oorlog opgeroepen tot saamhorigheid. ‘Voor de overwinning van Oekraïne moeten we blijven strijden. Er is nog veel te doen. We moeten standhouden en nog veel verdragen, helaas ook veel leed’, aldus de regeringsleider in een zaterdagavond verspreide videoboodschap. Oekraïne viert 24 augustus, precies een half jaar na het begin van de Russische invasie, zijn onafhankelijkheidsdag.

Zelenski waarschuwde dat Rusland de Oekraïense festiviteiten woensdag kan aangrijpen voor speciale gewelddadigheden. ‘Zo is onze vijand. Ook in elke andere week van dit half jaar heeft Rusland zoiets weerzinwekkends en onmenselijks gedaan’. Hij verwees onder meer naar de ‘Russische terreur’ in de regio Charkov en de Donbas, waar dagelijks raketten inslaan en artillerieaanvallen zijn te verduren.

President Zelenski zei ook dat hij komende week in Kiev bezoek van bondgenoten verwacht. ‘De oorlog heeft alles veranderd voor Oekraïne, voor Europa en voor de wereld’. Volgens hem is het doel van Rusland zijn land te vernederen en angst en tweespalt te verspreiden. Daarom mag niemand buigen voor de druk en zwakheden tonen. ‘Daarom houden we samen stand, helpen we elkaar, herbouwen we wat vernield is en strijden we voor onze mensen’.