Burgemeester Aboutaleb roemt Peper: groot bestuurder en denker

De huidige Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb roemt de zaterdag overleden Bram Peper, oud-burgemeester van de stad. ‘Burgemeester Peper was in zijn tijd een groot bestuurder en denker. Zijn opvattingen over de sociale vernieuwing en de ontwikkeling van de Kop van Zuid inclusief de bouw van de Erasmusbrug waren vooruitstrevend en hebben enorm bijgedragen aan de huidige kwaliteit van de stad’, laat Aboutaleb weten via zijn woordvoerder.