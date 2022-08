PvdA rouwt om overlijden 'slimme en betrokken' Bram Peper

De PvdA rouwt om het overlijden van oud-burgemeester en oud-minister Bram Peper die jarenlang politiek actief was voor de sociaaldemocratische partij. "We gaan zijn scherpe blik en enorme betrokkenheid missen", meldt de PvdA op Twitter. "Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden."

Partijleider Attje Kuiken spreekt van een "zeer verdrietig bericht". Peper "stond aan de basis van het Rotterdam zoals we het nu kennen en zal door ons en veel Rotterdammers en Nederlanders worden gemist", schrijft ze. "Mijn gedachten zijn bij zijn familie en vrienden."

Ook partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent staat zaterdagavond stil bij het overlijden van Peper. "Tijdens mijn laatste bezoek aan hem stond zijn deur wagenwijd open. Hij sprak bezorgd over de afbraak van de overheid en pleitte juist voor een sterke staat." Sent noemt de voormalig burgemeester "opmerkzaam, slim en betrokken. We gaan je missen, Bram."