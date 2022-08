Naar schatting 375.000 wielerliefhebbers langs parcours Vuelta

Volgens burgemeester Sharon Dijksma is met het grote aantal toeschouwers de verwachting ‘ruim overtroffen’. ‘Vandaag was wederom een iconische dag. De sfeer rondom het parcours was ook nog eens fantastisch. Ik ben trots op iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt’, aldus de burgemeester die het derde grote wielerevenement in Utrecht mocht verwelkomen.

De Ronde van Spanje (Vuelta) startte vrijdag bij de Jaarbeurs in Utrecht met de ploegentijdrit. Daar stonden de toeschouwers rijendik langs het parcours. Dijksma sprak toen van een sfeervolle dag en meldde vrijdagavond dat er zo’n 260.000 toeschouwers in de stad waren geweest.

Zaterdag ging het peloton van Den Bosch naar Utrecht. Zondag begint en eindigt de derde etappe in Breda en daarna wordt de Vuelta vervolgd op Spaanse bodem.