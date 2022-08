Rusland beschuldigt Oekraïne van vergiftiging Russische soldaten

Het Russisch ministerie van Defensie beschuldigt Oekraïne ervan dat het chemische stoffen heeft gebruikt in de oorlogsvoering. Het Russische staatspersbureau RIA Novosti meldde dat op 31 juli militairen met tekenen van ernstige vergiftiging naar het ziekenhuis zijn gebracht. Daar zou in hun lichaam botulinetoxine zijn aangetroffen.

De betreffende militairen waren gestationeerd in het dorp Vasilivka, in de buurt van de kerncentrale Zaporizja, waar de voorbije weken hard is gevochten. Volgens Moskou heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski persoonlijk toestemming gegeven voor het gebruik van de giftige stof. Een woordvoerder van het Oekraïens ministerie van Binnenlandse Zaken suggereerde in een reactie dat de vermeende vergiftiging het gevolg kan zijn geweest van het eten van vlees dat over de datum was.

De Russen zeggen bewijs te hebben voor het gifgebruik en dat binnenkort naar de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag te zullen sturen. Zowel Rusland als Oekraïne is lid van die organisatie die is opgericht om te voorkomen dat chemische wapens ooit nog worden ingezet.

Botulinetoxine is een giftige stof die op de zenuwcellen inwerkt. Mensen die eraan zijn blootgesteld, moeten lang aan de beademing. In de vorige eeuw is er geëxperimenteerd met het gif als biologisch wapen door de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, Japan en Duitsland, maar ze tekenden in 1975 een verdrag waardoor het gebruik verboden werd.