Inreisverbod voor Russen is volgens Kremlin nazistisch beleid

Het niet meer toestaan van mensen met een Russisch paspoort om de EU in te reizen, zou volgens defensieminister Sergej Sjojgoe neerkomen op een nazistisch beleid. Het verbod is ‘nazi-politiek’, zei de Russische bewindsman op een congres bij Moskou. De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft Europa eerder opgeroepen geen Russen meer toe te laten en een aantal Europese landen gaan daartoe over zonder dit af te stemmen met andere Europese landen.

Sjojgoe zei dat de radicaalnationalistische politiek van Kiev om Russen-haat aan te wakkeren, aan de basis ligt van de huidige oorlog in Oekraïne. De anti-Russische politici hebben in Oekraïne al jaren een klimaat van Russen-haat geschapen die een bedreiging is geworden voor de veiligheid van Rusland. Tegen Russisch sprekenden zijn door de centrale regering in Kiev sinds 2014 gruwelijke misdaden begaan in de regio’s Donetsk en Loehansk, zei Sjojgoe in zijn toespraak.

Estland, Letland, Litouwen en Tsjechië hebben al beperkingen ingesteld voor het verlenen van visa aan Russen. Finland wil dat volgende maand gaan doen en Polen denkt er ook over. Denemarken kijkt of de Europese Unie met een gezamenlijk inreisverbod komt. Het verbod wordt in meerdere Europese landen, inclusief Nederland, overwogen. Zo zouden geen visa meer mogen worden verstrekt aan Russen die willen winkelen of op vakantie willen in de EU.

Maar de sociaaldemocratische Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft zich openlijk gekeerd tegen het weren van Russische toeristen. De voorzitter van de Groene partij waar hij mee regeert, Omid Nouripour, heeft zich zaterdag ook tegen het idee van een algemeen verbod gekeerd. Het zou volgens hem wel nuttig zijn om te kijken hoe oligarchen die president Poetin steunen, geweerd kunnen worden.