Chinese gevechtsvliegtuigen passeren weer middenlijn bij Taiwan

China hield aan het begin van de maand grote militaire oefeningen rond de eilandstaat, maar daarna is het niet gestopt met zijn militaire activiteiten in het gebied. In de tien dagen die volgden heeft Taiwan meerdere keren Chinese gevechtsvliegtuigen en schepen gezien waarvan een deel ook over de middenlijn trok.

De grote meerdaagse Chinese oefening volgde op het bezoek van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi aan Taipei. China zag dat als een provocatie omdat het de eilandstaat beschouwt als een afvallige provincie. Taiwan beschouwt op zijn beurt de aanhoudende militaire activiteiten van China als provocatie.

De Amerikaanse luchtmacht benadrukte vrijdag dat China’s handelingen in het gebied het risico op escalatie verhogen. De komende weken zullen de Verenigde Staten zelf ook oefeningen uitvoeren in het gebied rond Taiwan.