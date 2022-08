Boeren en trekkers langs de Vueltaroute in Woudenberg

In Woudenberg zijn enkele honderden boeren bijeen voor een demonstratie van Agractie tijdens de tweede etappe van de Vuelta. De wielrenners komen zaterdagmiddag rond 16.00 uur door het Utrechtse plaatsje heen. Tractoren, landbouwvoertuigen en vrachtwagens staan langs de route opgesteld in een lange rij en er hangen veel omgekeerde vlaggen.

De boerenactiegroep zei vrijdag duizenden mensen en honderden tractoren te verwachten op het actieterrein naast de route in Woudenberg. Maar met de opkomst tot nu toe is Agractie-voorman Bart Kemp naar eigen zeggen ‘tevreden’. De actie is bedoeld om te protesteren tegen de stikstofmaatregelen die het kabinet wil nemen.

Omdat de Ronde van Spanje ook in andere landen wordt uitgezonden, zijn er leuzen te lezen in het Engels, zoals ‘Save the farmer’ en ‘SOS Dutch Farmers’. Die laatste tekst is ook in hooibalen neergelegd, zodat het vanuit de lucht zichtbaar is.