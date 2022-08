Leefbaar wil debat over opvang Afghanen in Rotterdams hotel

Leefbaar Rotterdam wil een debat in de gemeenteraad over de aankondiging dat 96 Afghaanse vluchtelingen opgevangen worden in de Maasstad. De groep Afghanen wordt tijdelijk ondergebracht in het Postillion Hotel WTC Rotterdam, bevestigt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

De vluchtelingen maken deel uit van een groep van 176 Afghanen die vrijdag in Nederland arriveerde. Zij lopen in eigen land gevaar sinds de taliban de macht in het land grepen, omdat ze voor Nederland hebben gewerkt.

Leefbaar, de grootste partij van Rotterdam en lid van de coalitie, zegt overvallen te zijn door het besluit. De opvang in het hotel zou zonder medeweten van de gemeente zijn geregeld, zegt de partij op Twitter. "Een bizarre en ondemocratische gang van zaken."

Noodoplossing

Het COA stelt dat de gemeente ingelicht is over het opvangen van de Afghaanse statushouders. De groep blijft vier weken in het hotel, waar het COA kamers heeft gehuurd. Dat gebeurt vaker als noodoplossing, zegt de woordvoerder, omdat er te weinig opvangplekken beschikbaar zijn. "We staan daarover in contact met de gemeente en de veiligheidsregio. Dit valt onder verantwoordelijkheid van het COA."

Waar de 96 Afghanen over vier weken naartoe gaan, is nog niet duidelijk. De rest van de groep krijgt voorlopig onderdak in Den Bosch, aldus het COA.