Motorrijder (44) in Amsterdam omgekomen door eenzijdig ongeval

In Amsterdam-Zuid is een 44-jarige motorrijder om het leven gekomen door een eenzijdig ongeval op de De Boelelaan. Het ongeluk gebeurde vrijdagavond rond 22.30 uur. De man, een Amsterdammer, overleed enige tijd later in het ziekenhuis, zegt de politie.

Onder meer een traumateam rukte vrijdagavond uit naar de De Boelelaan om het slachtoffer te helpen. De toedracht van het ongeval is nog niet duidelijk. De politie doet verder onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Volgens AT5 gebeurde het ongeval ter hoogte van de Vrije Universiteit.