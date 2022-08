Reizigers op Schiphol moeten mogelijk soms buiten wachten

Schiphol heeft zaterdag weer te maken met een drukke ochtend, waardoor reizigers mogelijk even buiten onder de overkapping moeten wachten voor de securitycontrole. Maar alles loopt momenteel wel ‘goed door’, laat de luchthaven weten in een dagelijkse update op de website

Zaterdag vertrekken er bijna 50.000 passagiers van Schiphol, schat het vliegveld. Dat zijn er iets minder dan de afgelopen paar dagen en ook iets minder dan vorige week zaterdag. In totaal reizen er deze dag ruim 172.000 mensen via de luchthaven, verdeeld over 1161 vluchten. Daar zitten ook passagiers bij die op Schiphol overstappen. Zij worden dubbel geteld in de cijfers, omdat ze zowel aankomen als weer weg vliegen.

Door personeelstekorten bij de beveiliging en bagageafhandeling kampt Schiphol de laatste tijd met veel problemen. De luchthaven kan de zomerdrukte niet aan en kondigde eerder daarom maatregelen aan om de drukte enigszins te beperken. Dat is ook de reden dat luchtvaartmaatschappijen deze zomer veel vluchten moesten schrappen of verplaatsen naar andere luchthavens.

Weeskoffers

Ook zijn er al enige tijd problemen met achtergebleven koffers. Precieze cijfers van het aantal weeskoffers geeft het vliegveld al een tijdje niet meer, ook niet omdat dit van moment tot moment kan verschillen. Maar feit blijft dat er de laatste tijd nog steeds meer koffers achterblijven en nagestuurd moeten worden dan gebruikelijk.

De problemen op Schiphol staan niet op zichzelf, maar spelen op meerdere luchthavens. Zo hanteert Londen Heathrow momenteel ook een dagelijkse limiet voor het aantal vertrekkende passagiers. Een groot deel van de kofferproblematiek op Schiphol komt ook door koffers die elders zijn opgehouden door problemen en dan nagestuurd worden.