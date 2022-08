Drone stort neer op hoofdkwartier vloot in Sebastopol

Een drone is op het dak van het hoofdkwartier van de Russische Zwarte Zeevloot in Sebastopol neergestort. De drone werd volgens de gouverneur van de marinehaven boven de stad neergeschoten en kwam op het dak terecht. En daarbij is volgens hem weinig schade aangericht en er zijn geen gewonden, maar volgens ooggetuigen was er wel een ontploffing op het dak.

Het is niet duidelijk of het hoofdkwartier het doel van de drone was. Op 31 juli trof een drone het hoofdkwartier en door de explosie op een binnenplaats raakten vijf mensen gewond. Dit leidde ertoe dat de festiviteiten rond de Dag van de Russische Marine (2 augustus) er werden afgelast.

Sebastopol op de Krim werd in 1783 als Russische marinehaven gesticht en is sindsdien een van de belangrijkste marinehavens. De Krim werd door de leiders van de Sovjet-Unie in 1954 bij de Oekraïense Sovjetrepubliek gevoegd en die werd in 1991 onafhankelijk, maar de Russische marine huurde vervolgens de haven. In 2014 heeft Rusland het schiereiland Krim ingenomen en weer bij Rusland gevoegd. Bijna 70 procent van de bevolking is etnisch Russisch.

De laatste tijd zijn er meerdere aanvallen met drones en explosies op de Krim gemeld, vooral op militaire vliegvelden.