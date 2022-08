Veel doden bij gijzeling in hotel Mogadishu

Bij een gijzeling door terroristen van de beweging al-Shabaab zijn in de Somalische hoofdstad Mogadishu zeker vijftien doden gevallen. De jihadisten lieten vrijdagavond twee autobommen ontploffen bij het Hayat Hotel en drongen het pand daarna binnen. De veiligheidstroepen zijn er zaterdag nog steeds niet in geslaagd de terroristen uit te schakelen.

Het hotel vlakbij de luchthaven is volgens ooggetuigen voor een deel verwoest. Het was een geliefde ontmoetingsplek van politici en overheidsfunctionarissen. Al-Shabaab (de jeugd) zaait al vijftien jaar dood en verderf in het land en zegt een streng islamitische staat na te streven.