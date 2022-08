Prinsengrachtconcert in Amsterdam viert veertigste editie

Het Prinsengrachtconcert in Amsterdam viert zaterdag zijn veertigste editie. Dit jaar is de hoofdgast van het jubileumconcert de Frans-Duitse cellist Nicolas Altstaedt. Mezzosopraan Maria Fiselier presenteert het concert. Jaarlijks luisteren ruim 10.000 bezoekers vanuit hun bootjes, raamkozijnen of vanaf de kade naar het gratis klassieke openluchtconcert. De afgelopen twee jaar kreeg het concert een andere vorm vanwege de coronamaatregelen die toen golden.

Hoofdgast Nicolas Altstaedt trad eerder onder andere op met het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. ‘Het Prinsengrachtconcert is één van die concerten waarvan iedere musicus droomt om er eens te mogen optreden’, aldus de cellist. ‘Het is zo intiem en tegelijkertijd in het hart van de stad.’ Tijdens het Prinsengrachtconcert staat hij met bevriende musici op het podium.

Het evenement begint om 21.20 uur en is rechtstreeks te volgen op NPO 2 en NPO Radio 4. Ook is er een voorprogramma van 20.00 uur tot 20.45 uur. Zaterdagmiddag om 15.00 uur is het Kinderprinsengrachtconcert. Daar treden drie jonge muzikale talenten op met een aantal bekende popartiesten, zoals Jeangu Macrooy en Trijntje Oosterhuis. Dat wordt om 18.25 uur uitgezonden op NPO Zapp.

Vorig jaar waren vanwege de coronamaatregelen alleen bezoekers welkom die vooraf een ticket hadden bemachtigd. Het ging toen om 1600 zitplaatsen.