Oliebedrijf Occidental hoger op rood Wall Street

Oliebedrijf Occidental Petroleum is vrijdag bijna 10 procent meer waard geworden op een negatief gestemd Wall Street. Dat gebeurde nadat investeerder Berkshire Hathaway van ‘superbelegger’ Warren Buffett toestemming had gekregen van Amerikaanse toezichthouders om maximaal de helft van de aandelen in Occidental te kopen. Berkshire Hathaway investeert al enkele jaren in het oliebedrijf en heeft nu ruim een vijfde van het bedrijf in handen.

Winkelketen Bed Bath & Beyond daalde juist hard. De Amerikaanse verkoper van huishoudelijke artikelen werd haast 40 procent lager gezet en leverde daarmee de koerswinst uit het begin van de week weer in. De koersval volgde op het nieuws dat investeerder en GameStop-voorzitter Ryan Cohen zijn belang in Bed Bath & Beyond heeft verkocht. Cohen verdiende naar verluidt zo’n 68 miljoen dollar met de verkoop.

De koers van Bed Bath & Beyond was eerder deze week nog flink omhooggeschoten. Dat kwam doordat particuliere beleggers die actief zijn op sociale media zich massaal op het aandeel stortten door berichten dat Cohen met opties zou speculeren op een koersstijging van het aandeel. De gamewinkelketen GameStop, waar Cohen voorzitter van is, was eerder zelf onderdeel van een soortgelijke hype onder hobbybeleggers.

Negatief

De stemming op de New Yorkse aandelenbeurzen was overwegend negatief. Zorgen over mogelijke nieuwe renteverhogingen staken de kop weer op nadat een aantal beleidsmakers van de Federal Reserve zich daarover had uitgesproken. Volgende week is de bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole, waar beleggers meer hopen te horen over de vooruitzichten van centrale banken als de Fed.

De Dow-Jonesindex sloot met een min van 0,9 procent op 33.706,54 punten. De brede S&P 500 daalde 1,3 procent tot 422,846 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 2 procent in tot 12.705,21 punten. De S&P 500 en de Nasdaq koersen daarmee af op het eerste weekverlies in vier weken tijd.

Applied Materials

Applied Materials daalde 3,4 procent. De toeleverancier van de chipsector boekte afgelopen kwartaal minder winst door de aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Foot Locker dikte 20 procent aan na goed ontvangen kwartaalcijfers en de benoeming van een nieuwe topvrouw.

Coinbase werd ruim 11 procent lager gezet. De cryptobeurs kampte met een flinke daling van bitcoin. De grootste digitale munt ter wereld zakte zo’n 9 procent in waarde na de recente sterke opleving.

De euro was 1,0041 dollar waard, tegen 1,0045 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent in prijs tot 90,05 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 95,99 dollar per vat.