Reuters: Musk wil concurrent start-up hersenimplantaten overnemen

Het is niet duidelijk of de oprichter van Synchron geïnteresseerd is in de toenadering van van Musk. Ook is niet duidelijk of de rijkste man ter wereld op een overname uit is, of op een samenwerking.

Musk, die ook topman is van de producent van elektrische auto’s Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, zou onlangs zijn onvrede hebben geuit richting het personeel van Neuralink over de trage voortgang. Hij richtte Neuralink in 2016 op en zei drie jaar later dat hij in 2020 goedkeuring van de FDA wilde hebben. Vorig jaar zei Musk dat hij hoopte dit jaar op mensen te kunnen testen.

Zonder snijden

Synchron werd ook in 2016 opgericht. Het hersenimplantaat van dat bedrijf kan zonder snijden in de schedel bij een patiënt worden geïnstalleerd. Bij Neuralinks oplossing is dat wel nodig. Synchron heeft ook al zijn eerste implantaat bij een patiënt geïnstalleerd in de Verenigde Staten. Ook testte het bedrijf zijn implantaat al bij vier mensen in Australië.

Het is niet de eerste keer dat Musk een concurrent van Neuralink benadert. Twee jaar geleden zou hij gesprekken hebben gevoerd met Pandronics, maar die ook weer hebben afgebroken.