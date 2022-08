Politie arresteert tweetal dat blokkade wilde opwerpen bij Vuelta

De politie heeft vrijdag tijdens de Ronde van Spanje in Utrecht twee mensen gearresteerd, terwijl de ploegentijdritten van de Vuelta nog in volle gang waren. Deze verdachten probeerden op het parcours in de buurt van de startplek een blokkade te creëren. De politie twittert dat ‘voor de veiligheid van deelnemers is opgetreden’.

RTV Utrecht plaatst een foto waarop een van de verdachten een shirt aanheeft waar ‘INEOS = Climate Criminals’ op staat. Chemiebedrijf Ineos is de sponsor van Ineos Grenadiers, een van de deelnemende ploegen aan de Vuelta.