Rode Kruis: servicepunt Ter Apel maandag weer open

Het humanitair servicepunt van het Rode Kruis in Ter Apel gaat maandag onder voorbehoud weer open, zegt een woordvoerster. Het servicepunt vlak bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel was deze week dicht, nadat er zondag een vechtpartij was uitgebroken op het terrein.

Volgens het Rode Kruis is de beveiliging opgeschroefd en kunnen medewerkers weer veilig aan het werk. De trailer waar het hulpcentrum in huist is verplaatst en daardoor beter toegankelijk voor medewerkers en asielzoekers, aldus de hulporganisatie. De woordvoerster geeft aan dat heropening van het servicepunt onder voorbehoud is van ‘onvoorziene extreme omstandigheden’.

De hulporganisatie had eerder gezegd dat het servicepunt dinsdag weer open zou gaan, maar kwam daarop terug omdat het toch nog niet veilig genoeg was. Bij het al maanden overvolle aanmeldcentrum was het deze week vaker onrustig en sliepen er mensen buiten. In de nacht van donderdag op vrijdag ging het om zo’n driehonderd asielzoekers, meer dan ooit.

De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, heeft het voorterrein van het aanmeldcentrum vrijdag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor kan de politie onder meer preventief fouilleren en verscherpt cameratoezicht houden. De bedoeling is dat met name kwetsbare vrouwen en kinderen, maar ook personeel dat werkzaam is op het terrein, beschermd worden, lichtte burgemeester Jaap Velema toe.