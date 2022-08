Kaag over interview Hoekstra: we moeten ons aan afspraken houden

Ook wat D66-leider Sigrid Kaag betreft blijven de stikstofdoelen voor 2030 staan, ondanks de opmerkingen van CDA-voorman Wopke Hoekstra daarover. ‘Het is belangrijk dat we ons als kabinet aan de afspraken houden’, zegt zij over de doelen in het coalitieakkoord. ‘Dat is de betrouwbaarheid van de overheid.’