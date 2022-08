Gazprom stopt gastoevoer Nord Stream opnieuw vanwege onderhoud

Gazprom legt eind deze maand de gastoevoer via de Nord Stream-pijplijn opnieuw voor drie dagen stil. Het Russische staatsgasbedrijf geeft onderhoud van de pijplijn als reden aan. De sluiting staat van 31 augustus tot en met 2 september gepland. De stap zal opnieuw tot zorgen leiden of Gazprom na het onderhoud weer gas gaat leveren.

Gazprom bracht al eerder de toevoer van gas naar Duitsland via de pijpleiding onder de Oostzee terug tot een vijfde van het normale niveau. Dat gebeurde na gepland onderhoud waardoor de pijplijn ruim een week dicht was. Volgens het gasbedrijf is er vanwege achterstallig onderhoud niet meer capaciteit beschikbaar.

Gazprom zette eerder ook al twee keer het mes in de gasstroom naar Duitsland. Toen wees het naar een gasturbine die door Siemens in Canada werd onderhouden en door de westerse sancties niet terug kon worden gegeven. Die turbine is inmiddels in Duitsland, maar volgens Siemens verzint Gazprom steeds nieuwe redenen waarom het de turbine niet terugneemt.

Duitsland beschuldigt Rusland er dan ook al geruime tijd van de gastoevoer in te zetten als machtsmiddel. Eerder eiste Gazprom bijvoorbeeld al betaling in roebels. Landen die weigerden, waaronder Polen en Nederland, kregen vervolgens geen gas meer.

De nieuwe afsluiting van Nord Stream zet nog meer druk op Europa om het gasverbruik te verminderen. Dat is nodig om de voorraden aan te vullen, zodat in de winter geen tekorten ontstaan.