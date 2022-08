Forse stijging moederbedrijf Thuisbezorgd helpt AEX niet aan plus

De Amsterdamse AEX-index is vrijdag met een verliesbeurt de week uitgegaan. Alle aandacht op het Damrak ging uit naar maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, dat na de verkoop van zijn belang in de Braziliaanse branchegenoot iFood ruim een kwart aan waarde won. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl ontvangt tot 1,8 miljard euro van techinvesteerder Prosus. Dat bedrijf, dat 1,3 procent daalde, had de rest van iFood al in handen en wordt dus de enige eigenaar.

Just Eat Takeaway had eerder al gezegd van de iFood-aandelen af te willen, maar alleen voor het juiste bedrag. Zo werd vorig jaar nog een bod van 2,3 miljard euro afgeslagen. Hogere biedingen bleven echter uit omdat de waarde van maaltijdbezorgingsbedrijven de afgelopen tijd onder druk stond. Net als branchegenoten groeide Just Eat Takeaway sterk tijdens de coronapandemie, maar kampt het bedrijf nu met een groeivertraging omdat mensen weer vaker buitenshuis eten.

De hoofdindex op Beursplein 5 verloor 0,9 procent tot 719,52 punten. De MidKap zakte 1,8 procent tot 952,95 punten. De beurs in Londen won 0,1 procent en Parijs en Frankfurt verloren tot 1,1 procent. In Duitsland zijn de prijzen die fabrikanten voor hun producten vragen in juli met dik 37 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dat is de sterkste stijging ooit.

Adyen

Adyen (min 7,1 procent) ging verder omlaag en was de grootste daler in de AEX. Het betaalbedrijf zakte een dag eerder al 3,7 procent na tegenvallende resultaten. Staalmaker ArcelorMittal (min 4,9 procent) en vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield (min 3,1 procent) stonden ook bij de grootste verliezers.

In de MidKap stonden luchtvaartcombinatie Air France-KLM en fitnessketen Basic-Fit onderaan, met verliezen van dik 5 procent. Roestvrijstaalmaker Aperam (min 5,9 procent) noteerde ex dividend. Dat betekent dat een aandeel geen recht meer geeft op het dividend van de afgelopen periode.

Voor fietsenfabrikant Accell, die niet bewoog, was het de laatste handelsdag op het Damrak. Het bedrijf achter merken als Batavus en Sparta wordt door een groep investeerders onder leiding van het Amerikaanse KKR overgenomen en van de beurs gehaald.

Cineworld

In Londen leverde bioscoopconcern Cineworld ruim 58 procent aan waarde in. Zakenkrant Wall Street Journal schreef dat het bedrijf door wegblijvende bezoekers sinds de coronapandemie in financiële problemen zit en zowel in de VS als in het Verenigd Koninkrijk uitstel van betaling aan wil vragen.

De euro was 1,0045 dollar waard, tegen 1,0117 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 91,25 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 97,06 dollar per vat.