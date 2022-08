Krant: Chinese president ontmoet Poetin mogelijk in Centraal-Azië

De Chinese leider Xi Jinping bereidt een reis voor naar Centraal-Azië voor een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin en andere leiders, meldt The Wall Street Journal. De regionale top wordt volgens de zakenkrant medio september in Samarkand in Oezbekistan gehouden. Het gaat om een bijeenkomst van de Shanghai Organisatie voor Samenwerking, waarin China, Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan en Oezbekistan samenwerken.

De voorlopige toevoeging van de reis aan het schema van Xi zou mede zijn ingegeven door het recente bezoek van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi aan Taiwan. Dat wordt in Beijing gezien als een toename van de westerse druk op China, dat traditioneel afwijzend reageert op buitenlandse bemoeienis.

President Xi heeft sinds de uitbraak van de coronapandemie ruim 2,5 jaar geleden geen internationale reizen gemaakt. Hij kreeg eerder dit jaar wel bezoek van Poetin, die in Beijing was voor de opening van de Olympische Spelen. Poetin sprak bij deze topontmoeting over ‘de ongekend nauwe betrekkingen’ tussen beide landen.

Dat was nog voor de Russische aanval op Oekraïne, die China niet heeft veroordeeld. De twee leiders hebben elkaar daarna wel telefonisch gesproken. In juni zei Xi tegen Poetin dat China ‘wat betreft soevereiniteit en veiligheid achter Rusland staat’. China dringt erop aan via onderhandelingen tot een oplossing van het conflict te komen. De Oekraïense president Volodimir Zelenski liet deze maand weten dat hij probeert contact te leggen met Xi om hulp te krijgen bij het beëindigen van de oorlog.