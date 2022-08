Poetin en Macron bespreken missie VN-atoomwaakhond naar Zaporizja

De Russische president Vladimir Poetin en zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron hebben elkaar telefonisch gesproken over de beschietingen bij de kerncentrale van Zaporizja. Ze vinden dat een team van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) zo snel mogelijk naar het terrein moet worden gestuurd, aldus het Kremlin.

Rusland maakte eerder deze week bekend ‘al het nodige’ te zullen doen om het bezoek van de VN-atoomwaakhond te faciliteren. Het is niet duidelijk wanneer de missie plaatsvindt. De Franse president uitte in het telefoongesprek zijn zorgen over de veiligheidssituatie bij de kerncentrale, laat zijn kantoor weten.

Poetin zei volgens het Kremlin dat de beschietingen het risico op een ‘grootschalige catastrofe’ met zich meebrengen. Ook gaf hij Oekraïne de schuld van de aanvallen op het complex. De Oekraïense autoriteiten zeggen dat juist Rusland, die de kerncentrale sinds maart bezet, verantwoordelijk is. De landen beschuldigen elkaar ook van het voorbereiden van ‘provocaties’.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski en VN-chef António Guterres maakten donderdag afspraken over een mogelijke IAEA-missie naar de centrale. Dat gebeurde tijdens een bezoek van Guterres aan de West-Oekraïense stad Lviv. Zelenski wil dat de Verenigde Naties, waar de IAEA onder valt, zorgen voor veiligheid rond de grootste kerncentrale van Europa.