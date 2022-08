Van der Burg verwacht geen herhaling van situatie Tubbergen

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) denkt niet dat op korte termijn nog meer gemeenten verrast gaan worden met een plek waar ze asielzoekers op moeten gaan vangen. Dat gebeurde recent in Tubbergen, waar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een hotel aankocht waar enkele honderden mensen terechtkunnen. Er is veel protest tegen deze aankoop, zowel bij omwonenden als bij het gemeentebestuur. Van der Burg gaat op korte termijn naar Tubbergen.

Volgens de gemeente Tubbergen was ze er niet van op de hoogte dat het COA dit zou doen, maar volgens Van der Burg heeft de organisatie wel degelijk meerdere keren met het gemeentebestuur gesproken. ‘Daar kwam een ‘nee’ op en dat mag natuurlijk . Alleen moeten wij echt extra plekken hebben in Nederland. Daarom hebben we enige tijd geleden al gezegd dat we opvanglocaties gaan doorzetten’, zei Van der Burg na de eerste ministerraad na het reces.

Hij hoopt dat gemeenten zelf zeggen dat ze asielzoekers gaan opvangen, omdat er te weinig plekken in asielzoekerscentra zijn. Er lopen nu gesprekken met een aantal gemeenten. Of Tubbergen hierbij een duwtje in de rug is, weet hij niet. ‘Ik blijf gemeenten oproepen hun verantwoordelijkheid te nemen.’

Netjes

Van der Burg heeft Tubbergen zelf ingelicht over de actie van het COA. Dat is formeel aan het COA zelf om te doen, maar de staatssecretaris vond het in deze specifieke situatie wel zo netjes dat hij de mededeling deed. ‘Ik heb één kort gesprek gehad met de burgemeester. Ik heb verteld dat het COA het hotel heeft aangekocht en daarbij heeft de burgemeester duidelijk gemaakt het volstrekt met mij oneens te zijn.’

Hij vindt niet dat gemeenten eerder een seintje zouden moeten krijgen over zo’n aankoop. ‘Wat je ziet is dat we eerst zo’n pand moeten aankopen. In het verleden is gebleken dat een pand nog snel werd opgekocht om te voorkomen dat er een asielzoekerscentrum in zou komen. Het kan niet zo zijn dat rijke mensen dit kunnen tegenhouden’, aldus de bewindsman.

Naar Tubbergen

Van der Burg gaat waarschijnlijk komende week naar Tubbergen. Hij wilde donderdag al gaan, maar de burgemeester had gezegd dat het beter is om wat later te komen. Het is hem nog niet duidelijk op welke dag het bezoek plaatsvindt.

Daarnaast benadrukt de staatssecretaris dat statushouders mogen worden opgevangen in hotels. Dat hoeft ook niet te worden overlegd met gemeenten. Het is wel netjes van het COA om dit te melden, maar iedereen mag een hotel huren. Anders dan asielzoekers zijn statushouders mensen van wie al is beslist dat ze rechtmatig in Nederland mogen verblijven.