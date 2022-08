Milieuorganisaties boos over stikstofopmerkingen Hoekstra

Milieuorganisaties maken zich boos over de opmerkingen van CDA-minister en partijleider Wopke Hoekstra over de stikstofdoelen. Hij zei vrijdag in het AD dat zijn partij het niet per se meer nodig vindt dat de doelen voor stikstofvermindering al worden gehaald in 2030, zoals is afgesproken in het regeerakkoord. De minister, tevens vicepremier, meent met zijn uitspraken bij te dragen aan een oplossing voor de stikstofcrisis, zo voegde hij later op de dag nog toe.

‘Dit is cynische politiek’, zegt Andy Palmen, directeur Greenpeace Nederland over het interview. ‘In Den Haag weet men donders goed dat de rechter gehakt maakt van elke vertraging om de natuur te redden, maar de zetels zijn belangrijker dan het land fatsoenlijk besturen.’

Volgens Hoekstra is 2030 voor het CDA ‘niet heilig’, zo zegt hij tegen de krant. ‘Natuurlijk kun je op veel plekken vóór 2030 de stikstofdoelen al halen, maar als het elders langer duurt, moeten we die tijd nemen.’ Hij vindt niet dat zijn partij daarmee zwicht voor de druk van de boerenprotesten van de afgelopen weken. ‘Integendeel: zo zetten we een positieve stap naar voren. Het is voor ons essentieel om twee dingen te combineren: natuurherstel en een vitaal platteland met een eerlijke boterham voor onze boeren.’

Hoewel Hoekstra meent dat hij zo bijdraagt aan het gesprek over de stikstofcrisis, denkt Milieudefensie juist dat het interview leidt tot ‘schadelijke vertraging. Grote bedrijven, supermarkten en de Rabobank voorop, moeten nu leveren en boeren in staat stellen om te schakelen naar biologische kringlooplandbouw. In plaats van vertragen moet de transitie in de landbouw versnellen. Gevaarlijke klimaatverandering en de natuurcrisis door stikstof worden alleen maar erger als we langer wachten.’