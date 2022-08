Kamer komt terug van reces voor debat over uitspraken Hoekstra

De Kamer komt terug van reces voor een debat over de uitspraken van Wopke Hoekstra, CDA-partijleider en minister van Buitenlandse Zaken. Het verzoek van PVV-fractievoorzitter Geert Wilders wordt door een ruime Kamermeerderheid gesteund, ook door coalitiepartijen.

Hoekstra zegt dat wat het CDA betreft het jaar 2030 niet meer heilig is om de stikstofreductie van 50 procent te hebben bereikt. Dat is tegen de afspraken in van het regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie.