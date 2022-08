Dura Vermeer knapt landingsbaan Limburgs vliegveld op

De provincie Limburg is van plan bouwbedrijf Dura Vermeer de opdracht te gunnen voor het renoveren van de landingsbaan van Maastricht Aachen Airport (MAA). Dat schrijft de Limburgse gedeputeerde Stefan Satijn (VVD) vrijdag aan Provinciale Staten.

Eerder werd al bekend dat de renovatie zo’n 35 miljoen euro gaat kosten. Gezien de ontwikkelingen in de wereld kan dat bedrag hoger uitvallen, liet Satijn in juni al weten. De definitieve vergunning wordt verleend op 8 september, aldus Satijn. Tot dan hebben de andere partijen die ingeschreven hadden voor de aanbesteding, de tijd de gunning te bekijken. Dat is bij dit soort aanbestedingen gebruikelijk, aldus de gedeputeerde. ‘De voorgenomen gunning past binnen de financiële kaders van de op 3 juni door uw Staten genomen besluiten’, zegt Satijn.

Volgend jaar moet de renovatie zijn beslag krijgen. De Provinciale Staten hebben voorwaarden gesteld aan het openhouden van MAA. Die worden nu verder uitgewerkt. Zo moeten de Gedeputeerde Staten voor eind dit jaar een businesscase uitwerken, die financieel goed onderbouwd is. Er moet een investeringsplan komen tot 2035 met alle begrote provinciale bijdragen en de dekking daarvan.

De businesscase moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de hinder van de luchthaven omlaag en de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt worden. Om een en ander te bekostigen moet er een fonds komen waaraan de provincie, de Rijksoverheid, omliggende gemeenten en het bedrijfsleven bijdragen. De provincie draagt minimaal 8,75 miljoen euro bij. Verder mag de provincie niet langer de enige aandeelhouder van de luchthaven zijn.