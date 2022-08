Duitsland mag energieslurpers te hulp schieten

Duitsland mag bedrijven die veel energie verbruiken met tientallen miljarden euro’s helpen om de kosten te dragen van hun CO2-uitstoot. De Europese Commissie staat de staatssteun toe, onder meer om te voorkomen dat bijvoorbeeld hoogovens of chemische fabrieken uitwijken naar het buitenland.

Duitsland is de grootste economie en de industriële motor van Europa en de belangrijkste handelspartner van Nederland. Maar de Duitse industrie voelt de hoge energieprijzen stevig. Energiebedrijven in de Europese Unie moeten bovendien rechten kopen om CO2 te mogen uitstoten en berekenen dat door in hun prijzen. Voor onder meer de kunstmest-, metaal- en chemische industrie wordt verhuizen naar oorden buiten de EU die het minder nauw nemen met het klimaat zo wel heel aantrekkelijk, vrezen Berlijn en Brussel. Dat kost banen én schaadt de strijd tegen klimaatverandering.

Duitsland wil voor de steunregeling 27,5 miljard euro uittrekken tot 2030. De bedrijven die in aanmerking komen, zouden tot ongeveer driekwart van hun zogeheten indirecte uitstootkosten kunnen terugkrijgen.